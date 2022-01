Rhoda Scott, organiste et chanteuse de jazz (4/5) : "Django Reinhardt est un modèle pour moi"

Si elle affectionne les duos orgue – batterie (avec Daniel Humair ou Kenny Clarke, notamment), Rhoda Scott brille aussi en soliste du fameux Thad Jones-Mel Lewis Orchestra au Village Vanguard, comme au côté du saxophoniste de la Panthère rose ou de la voix de David Linx.

Programmation musicale

Rhoda Scott

Bitter street

Rhoda Scott, orgue

Kenny Clarke, batterie

CD Universal Music

Charlie Parker

Now’s the time

Rhoda Scott, orgue

Kenny Clarke, batterie

CD Barclay

Rhoda Scott

Rhoda Map Rhoda Scott, orgue

Mel Lewis Big Band

Direction : Thad Jones

CD Barclay

Rhoda Scott

Nova

Avec Benoit Sourisse, Emmanuel Bex, Stefan Patry, & Thierry Eliez

Rhoda Scott

From C to Shining C

Rhoda Scott, orgue

Plas Johnson, saxophone ténor

Red Holloway, saxophone ténor

Carl Lockett, guitare électrique

Lucien Dobat, batterie

CD Doodlin’Records

Django Reinhardt

Rythme futur

Quintette du Hot Club de France

Joseph et Django Reinhardt, guitares

Francis Lucas, contrebasse

Pierre Fouad, batterie

CD Frémeaux et Associés

Bobby Timmons

Moanin’

Ray Charles & His orchestra

CD Frémeaux et Associés

L'actualité de Rhoda Scott

Son dernier album "Lady all stars" paraitra vendredi 14 janvier sous le label Framboise Production.

