René Jacobs, de l’opéra vénitien à Mozart (4/5)

Le chef d’orchestre René Jacobs évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Corinne Schneider.

Son actualité

René Jacobs dirigera le Freiburger Barockorchester dans Leonore de Beethoven à la Philharmonie de Paris le Mardi 7 novembre à 19:30.

Programmation musicale

♫ Claudio Monteverdi

Le Couronnement de Poppée

Acte III scène 8 : Chœur des amours « Or catiamo giocondi »

Danielle Borst, soprano

Guillemette Laurens, mezzo-soprano

Jennifer Larmore, mezzo-soprano

Concerto Vocale, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901333/32 (1990)

♫ Claudio Monteverdi

Le Couronnement de Poppée

Acte I scène 10 : Poppée et Néron « Come dolci signor come soavi »

Danielle Borst (Poppée), soprano

Guillemette Laurens (Néron), mezzo-soprano

Concerto Vocale, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901333/32 (1990)

♫ Francesco Cavalli

Giasone

Acte III scène 21 : Lamento d’Isifile “Regina, egeo, amici”

Catherine Dubosc (Isifile), soprano

Concerto Vocale, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901282/84 (1988)

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte

Acte I : Trio « Faccia che al campo »

Véronique Gens (Fiordiligi), soprano

Bernarda Fink (Dorabella), mezzo-soprano

Pietro Spagnoli (Don Alfonso), Baryton

Concerto Köln, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HML 5901663.65 (1999)

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

L’enlèvement au sérail

Ouverture

Akademie für Alte Musik de Berlin,

Chœur de chambre du RIAS de Berlin, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902214.15 (2015)

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La Finta Giardiniera K.196

Acte II Scène 1 « Non fuggirmi spietata »

Récitatif Ramiro et Arminda

Marie-Claude Chappuis (Ramiro), mezzo-soprano

Alex Penda (Arminda), soprano

Orchestre Baroque de Fribourg, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902126.28

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La Finta Giardiniera K.196

Acte II Scène 4 Récitatif « Costui mi da »

Sunhae Im (Serpetta), soprano

Marie-Claude Chappuis (Ramiro), mezzo-soprano

Jérémy Ovenden (Belfiore), ténor

Orchestre Baroque de Fribourg, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902126.28

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La Clémence de Titus K. 621

Acte II (Finale) : Sextuor et chœur « Tu è ver m’assolvi Augusto »

Mark Padmore (Titus), ténor

Alexandrina Pendachanska (Vitellia), soprano

Bernarda Find (Sextus), mezzo-soprano

Marie-Claude Chappuis (Annius), mezzo-soprano

Sunhae Im (Servilia), soprano

Sergio Foresti (Publius), baryton

Orchestre Baroque de Fribourg,

Chœur de chambre du RIAS de Berlin, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi, HMC 901923.24 (2006)