René Jacobs, "Je n’ai jamais rêvé d'être un chef d’orchestre" (3/5)

Le chef d’orchestre René Jacobs évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Corinne Schneider.

Son actualité

René Jacobs dirigera le Freiburger Barockorchester dans Leonore de Beethoven à la Philharmonie de Paris le mardi 7 novembre à 19:30.

Programmation musicale

♫Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu BWV 244

Partie 2 : Récitatif de l’Evangeliste et chœur

"Da nahmen die Kriegsknechte"

Werner Gura, ténor

Chœur de Chambre du RIAS de Berlin,

Chœur d’Etat et de la cathédrale de Berlin,

Akademie für alte Musik de Berlin, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 802156.58

♫Christoph Willibald Gluck

Orfeo ed Euridice

Acte I Scène 1 : "Ah, Se Intorno a Quest'urna Funesta"

René Jacobs (Orfeo), haute-contre

La Petite Bande, Collegium Vocale Gent, Sigiswald Kuijken (dir.)

Disque : ACCENT ACC 8223.24 (1982)

♫Pietro Antonio Cesti

Orontea

Acte III Scène 6 : récitatif et air "Il mondo cosi va"

René Jacobs, haute-contre

Isabelle Poulenard, soprano

Lucy van Dael et Daniel Cuiller, violons

William Christie, clavecin

Jaap ter Linden, violoncelle

Konrad Junghänel, théorbe

Direction musicale : René Jacobs

Disque : Harmonia Mundi HMC 901100/02 (1982)

♫Pietro Antonio Cesti

Orontea

Sinfonia avanti il prologo

Lucy van Dael et Daniel Cuiller, violons

Mihoko Kimura et Beatrix Landolf, violons

Peter Joltslag et Koen Dieltiens, flûtes à bec

William Christie, clavecin

Jaap ter Linden, violoncelle

Anthony Woodrow, violone

Konrad Junghänel, théorbe

Christopher Wilson, guitare baroque

Direction musicale : René Jacobs

Disque : Harmonia Mundi HMC 901100/02 (1982)

♫Pietro Antonio Cesti

Orontea

Acte I Scène 5

Helga Müller Molinari (Orontea), mezzo-soprano

Lucy van Dael et Daniel Cuiller, violons

Mihoko Kimura et Beatrix Landolf, violons

Peter Joltslag et Koen Dieltiens, flûtes à bec

William Christie, clavecin

Jaap ter Linden, violoncelle

Anthony Woodrow, violone

Konrad Junghänel, théorbe

Christopher Wilson, guitare baroque

Direction musicale : René Jacobs

Disque : Harmonia Mundi HMC 901100/02 (1982)

♫Pietro Antonio Cesti

Orontea

Acte I Scène 6

Gastone Sarti (Gelone), baryton

Lucy van Dael et Daniel Cuiller, violons

Mihoko Kimura et Beatrix Landolf, violons

Peter Joltslag et Koen Dieltiens, flûtes à bec

William Christie, clavecin

Jaap ter Linden, violoncelle

Anthony Woodrow, violone

Konrad Junghänel, théorbe

Christopher Wilson, guitare baroque

Direction musicale : René Jacobs

Disque : Harmonia Mundi HMC 901100/02 (1982)

♫Pietro Antonio Cesti

Il Pomo d’Oro

ActeII Scène 13 : Air d’Adrasto "O d’ogna altra piu fastosa"

René Jacobs, haute-contre

Mihoko Kimura et Dirk Verelst, violons

Wieland Kuijken, viole de gambe

William Christie, clavecin

Enregistrement au concert, festival d’Innsbruck 1980

Disque : Österreichischer Rundfunck ORF CD 451 (2006)

♫Francesco Cavalli

La Calisto

Acte I Scène 13 : Il Satirino "Ninfa Bella"

Dominique Visse (Le Satire), contre-ténor

Gilles Ragon (Linfea), ténor

Concerto Vocale, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901515/17 (1995)

♫Francesco Cavalli

La Calisto

Acte I Scène 5 : Giove transformato in Diana, Mercurio, Calisto

Alessandra Mantovani (Diane), soprano

Maria Bayo (Calisto), soprano

Dominique Visse (Le Satire), contre-ténor

Gilles Ragon (Linfea), ténor

Simon Keenlyside (Mercurio), baryton

Marcello Lippi (Giove), baryton

Concerto Vocale, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901515/17 (1995)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K. 527

Acte II Scène 15 : "Don Giovanni a cenar teco"

Don Giovanni, Johannes Weisser (baryton)

Le Commandeur, Alessandro Guerzoni (basse)

Leporello, Lorenzo Regazzo (baryton-basse)

Freiburger Barockorchester, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 801964.66 (2007)