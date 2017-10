René Jacobs (2/5) : "La musique est une extension de la déclamation"

Le chef d’orchestre René Jacobs évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Corinne Schneider.

Son actualité

René Jacobs dirigera le Freiburger Barockorchester dans Leonore de Beethoven à la Philharmonie de Paris le Mardi 7 novembre à 19:30.

Programmation musicale

Dietrich Buxtehude

Cantate BuxWV 64 : « Jubilate Domino omnis terra »

René Jacobs, contre-ténor

The Kuijken Consort et The Parnassum Ensemble

Disque : ACCENT ACC 77912 D (1998)

Dietrich Buxtehude

Klag-Lied : « Muss der Tod denn nun doch trennen » BuxWV 76 n° 2

René Jacobs, contre-ténor

The Kuijken Consort et The Parnassum Ensemble

Disque : ACCENT ACC 77912 D (1998)

Claudio Monteverdi

Lamento d’Arianna (Madrigaux Livre VI)

« Lasciatemi morire (Prima parte) »

Gustav Leonhardt, clavecin

Marjanne Kweksilber (doprano),

René Jacobs (contre-ténor),

Marius van Altena (ténor),

Michiel ten Houte de Lange (ténor)

Floris Rommerts (basse).

Enregistrement de 1969

Disque : RCA GD 71951 (1989)

Joachim Thibaut de Courville

« Si je languis »

René Jacobs, contre-ténor

Konrad Junghanel, luth

Concerto Vocale

Disque : Harmonia Mundi HMA 1901079

Georg Philipp Telemann

Orpheus

Acte 1 scène 5 : Chœur des nymphes et Eurydice « Les Plaisirs sont de tous les âges »

Ruth Ziesak, soprano

Akademie Für Alte Musik Berlin, RIAS Chamber Choir, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMX 2901619.19 (1998)

Georg Philipp Telemann

Orpheus

Acte 1 scène 1 : Air d’Orasia « Su, Moi Core à la Vendetta ! »

Dorothea Röschmann, soprano

Akademie Für Alte Musik Berlin, RIAS Chamber Choir, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMX 2901619.19 (1998)

Marc-Antoine Charpentier

Alma redemptoris Mater H.21

Judith Nelson, soprano

René Jacobs, haute-contre

Jaap Ter Linden, violoncelle

Konrad Junghanel, théorbe

William Christie, orgue

Concerto Vocale, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901149

Jean-Baptiste Lully

Le Bourgeois gentilhomme LWV 43

Ballet des Nations (6e entrée) : « Quel spectacle charmant »

René Jacobs, hautre-contre

Sigiswlad Kuijken, violon

Gustav Leonhardt, clavecin

La Petite Bande, Gustav Leonhardt (dir.)

Disque : EMI 7692822 (1988)

Georg Friedrich Haendel

Cantate “Langue geme” HWV 1888

Judith Nelson, soprano

René Jacobs, contre-ténor

Wieland Kuijken, violoncelle

William Christie, clavecin

Concerto Vocale, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMA 1901004 (1978)

Georg Friedrich Haendel

Serse HWV 40 : Acte I scène 1 Air de Xerxès « Ombra mai fu »

Andreas Scholl, haute-contre

Akademie für alte Musik de Berlin, René Jacobs (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMX 2908537.38 (2013)