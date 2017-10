La découverte de la voix de haute-contre

Le chef d’orchestre René Jacobs évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Corinne Schneider.

Son actualité

René Jacobs dirigera le Freiburger Barockorchester dans Leonore de Beethoven à la Philharmonie de Paris le Mardi 7 novembre à 19:30.

Programmation musicale

Georg Friedrich Haendel

Rinaldo

Ouverture à la française

Orchestre Baroque de Fribourg,

René Jacobs , direction

Disque : Harmonia Mundi HMC 901796/98 (2003)

Franz Schubert

L’Incanto degli occhi D.990a

René Jacobs, haute-contre

Jos van Immerseel, pianoforte

Disque : ACCE NT ACC 10017 (1981)

Henry Purcell

The Fairy Queen

Acte V : “Yes Xansi”

Deller Consort,

Alfred Deller , direction

Stour Music Chorus and Orchestra

Alfred Deller, haute-contre

Enregistrement de 1972

Disque : Harmonia mundi HM 231

Claudio Monteverdi

Vespro della bella Vergine

2. Dixit Dominus

Nederlands Kamerkoor, Concerto vocale,

René Jacobs , direction

Schola gregorienne sous la direction de Wim van Gerven

Disque : Harmonia Mundi HMC 901566.67 (1996)

Franz Schubert

Die schöne Müllerin D.795

2. Wohin ?

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Jörg Demus, piano

Enregistrement de 1969

Disque : Deutsche Grammophon 463502-2 (2000)

Henry Purcell

Music for a while

Alfred Deller, haute-contre

Wieland Kuijken, basse de viole

William Christie, clavecin

Enregistrement de 1978

Disque : Harmonia Mundi HMC 90249

Benjamin Britten

A Midsummer Night’s Dream

Acte II : Flower of this purple dye (Air d’Oberon)

English Opera Group Orchestra

Benjamin Britten, direction

Alfred Deller (Oberon), contre-ténor

Jennifer Vyvyan (Tytania), soprano

Leonide Massine (Puck), voix parlée

Thomas Hemsley (Demetrius), baryton

April Cantelo (Helena), soprano

Enregistrement de la creation le 11 juin 1960 (The Jubilee Hall, Aldeburgh)

Disque : Testament SBT2 1515 (2016)

Henry Purcell

Sweeter than roses

Alfred Deller, haute-contre

Wieland Kuijken, basse de viole

William Christie, clavecin

Enregistrement de 1978

Disque : Harmonia Mundi HMC 90249