Raphaël Pichon, "J’ai détesté le CNSM de Paris !" (3/5)

Le chef d'orchestre Raphaël Pichon évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Judith Chaine.

Actualités :

Concerts à venir :

La sortie du CD Enfers avec le baryton Stéphane Degout et Pygmalion dirigé par Raphäel Pichon, sorti en février 2018 chez Harmonia Mundi.

, © Harmonia Mundi

Programmation musicale

♫ Jean-Philippe Rameau

Dardanus : Bruit de guerre (Acte IV Sc 5)

Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

L'ANGE GARDIEN ALPHA 951

♫ Jean-Philippe Rameau

Pygmalion : Fatal amour (Sc 1) Air de Pigmalion / Pigmalion est il possible (Sc 2) Céphise Pigmalion

Howard Croock, ténor

Les Arts Florissants

William Christie, direction

HARMONIA MUNDI HMC 901381

♫ Richard Wagner

Siegfried-Idyll WWV 103

Orchestre de Chambre d'Europe

Claudio Abbado, direction

AUDITE 95.627

♫ Giuseppe Verdi

La Traviata : Allegro brillante (Acte II)

Orchestre symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RELIEF CR 1812

♫ Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie : Vous, qui de l'avenir percez la nuit profonde (Acte II Sc 5)

Nicolas Courjal, basse

Thomas Dolié, baryton

Mathias Vidal, ténor

Stéphane Degout, baryton

Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

HARMONIA MUNDI 902288DI

♫ Henry Purcell

Now does the glorious day appear Z 332

Choeur et Orchestre du Siècle des Lumières

Gustav Leonhardt, direction

VIRGIN VC 759243-2

♫ Jean-Sébastien Bach

Magnificaten Mi bémol Maj BWV 243a : 16. Gloria Patri - Vom Himmel (Choeur)

English Baroque Soloists

Monteverdi Choir

John Eliot Gardiner, direction

SOLI DEO GLORIA SDG728

♫ Richard Wagner

Le crépuscule des dieux : Siegfried und die Rheintöchter

Emmanuel Ceysson, harpe

Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

HARMONIA MUNDI HMC902239