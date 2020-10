Pierre Hantaï (2/5) : "J'ai eu l'intuition que Gustav Leonhardt en savait plus que les autres"

Pierre Hantaï raconte comment ses frères et lui découvrent les instruments anciens dans les années 1970. Il commence l'apprentissage du clavecin, d'abord en autodidacte puis à Paris avec Arthur Hass. Il rencontre par la suite Gustav Leonhardt, avec qui il étudie pendant deux ans à Amsterdam.

"Au milieu des années soixante-dix, à France Musique, il y avait une petite bande d'irréductibles qui passaient dimanche après dimanche les Cantates de Bach par Gustav Leonhardt et Harnoncourt. Ils organisaient aussi des cours d'interprétation avec des musiciens ; Frans Brüggen est venu donner des cours passionnants... On écoutait ça à la radio, et on avait l’impression d’être une petite secte, c’était assez vivifiant !"

Pierre Hantaï

Programme musical

Jean-Sébastien Bach, Sonate pour flûte traversière et basse continue en mi mineur BWV 1034 : 4. Allegro

Marc Hantaï (flûte) & Pierre Hantaï (clavecin)

Mirare MIR370

Jean-Sébastien Bach, Cantate BWV 54 : « Wer Sünde tut der ist vom Teufel » (Air)

Alfred Deller (haute-contre), Ensemble baroque Leonhardt, Gustav Leonhardt (direction)

Vanguard Classics 08506971

Antoine Forqueray, Pièces pour 3 basses de viole et continuo en ré mineur - 1. Allemande Jérôme Hantaï, Kaori Uemura, Alix Verzier (basses de viole), Pierre Hantaï (clavecin)

Virgin 5453582

Jean-Sébastien Bach, Petit livre d’Anna Magdalena Bach, livre II - Choral BWV 691 : "Wer nur den lieben gott lasst walten"

Gustav Leonhardt (clavecin)

Deutsche Harmonia Mundi GD 77150

Georg Philipp Telemann, Sonate en trio en la mineur pour flûte à bec, hautbois et basse continue - Cantabile grazioso

Sébastien Marq, Alfredo Bernardini & Le Concert Français

Astrée E 8554

Domenico Scarlatti, Sonate pour clavecin en sol majeur K 477

Pierre Hantaï (clavecin)

Mirare MIR422D

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate en si bémol majeur K.31 pour clavecin et violon - Allegro

Pierre Hantaï (clavecin), François Fernandez (violon), Le Concert Français

Opus 111 OPS 30-9003

Marin Marais, Suite en mi mineur - Allemande

Jordi Savall, Rolf Lislevand, Pierre Hantaï, Xavier Diaz-Latorre & Philippe Pierlot

Alia Vox AV 9828