Pierre Hantaï (4/5) : "Il faut faire la musique comme on la fait à la maison"

Dans ce quatrième volet de nos entretiens, le claveciniste Pierre Hantaï nous parle de son rapport au moment du concert, et de sa pratique de l'enregistrement : "L'enregistrement, c'est l'occasion de laisser une trace avec une œuvre. On essaie d'approcher la perfection d'un moment."

Il revient aussi sur sa collaboration avec Jordi Savall pour la bande originale du film Tous les matins du monde d'Alain Corneau, enregistrée de nuit :

"Jordi cherche l'état de fatigue, surtout avec ses collègues. Il veut fatiguer les musiciens afin qu'ils sortent quelque-chose d'un peu exténué, sans prétention, sans vouloir trop bien faire. Ca s'est souvent fini avec un musicien ou l'autre qui s'endort, moi il m'est arrivé de m'endormir !"

Pierre Hantaï à propos de Jordi Savall

Programme musical

John Bull, Pavan in the second tone

Pierre Hantaï (clavecin)

Astrée E 8543

Thomas Morley, The Frog Galliard pour virginal et 2 clavecins

Olivier Fortin & Pierre Hantaï

Interarts PA0016

Arcangelo Corelli, Concerto grosso en sol mineur op. 6 n° 8 - Allegro - Pastorale : Largo (arrangement pour 2 flûtes à bec et basse continue)

Sébastien Marq, Hugo Reyne & Le Concert français

Opus 111 OPS 54-9118

François Duval, Sonate pour violon et basse continue n° 4 en mi mineur - Récit

Pierre Hantaï, Philippe Pierlot, François Fernandez, Ricercar Consort

Ricercar 5400439001084

Joseph Haydn, Sonate en sol mineur, XVI:44 - Moderato

Sviatoslav Richter (piano)

Decca 4364454-2

Marin Marais, La Rêveuse pour basse de viole et basse continue (extrait de la Bande originale du film Tous les matins du monde)

Rolf Lislevand, Pierre Hantaï & Jordi Savall

Valois V 4640

Jean-Sébastien Bach, Sonate pour violon et clavecin n° 4 en ut mineur BWV 1017 - Allegro

Amandine Beyer & Pierre Hantaï

Mirare MIR 017