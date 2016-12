Philippe Jaroussky, les modèles, le public, et les vibrations de la vie (5/5)

La voix de contre-ténor est très difficile parce qu’elle ne correspond pas à la voix parlée. Le naturel est donc plus difficile à obtenir. Je travaille d’ailleurs souvent avec ma voix naturelle de baryton pour garder ce lien physique. Je n’ai jamais cherché à plaquer des effets qui seraient personnels. (Philippe Jaroussky pour Concert Classic.com en 2012)

Le contre-ténor français Philippe Jaroussky revient avec le producteur Stéphane Grant sur son parcours personnel et musical.

► Son actualité

► Programmation musicale

♫Vincenzo Bellini

Norma

Acte I - "Casta diva"

Rosa Ponselle, soprano

Orchestre non id., dir.Giulio Setti

Naxos 8.111141 (1929)

♫Giacomo Puccini

Turandot

Acte II - "In questa reggia"

Anna Netrebko, soprano

Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, dir.Antonio Pappano

Deutsche Grammophon 479 5015 (2016)

♫Johann Sebastian Bach

Ich habe genug BWV 82

"Schlummert ein, ihr matten Augen"

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Freiburger barockorchester, dir.Petra Müllejans

Erato 0190295925338 (2015)

♫Georg Philipp Telemann

Die stille Nacht (Der am Ölberg zagende Jesus)

"Die stille Nacht umschloss den Kreis der Erden"

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Freiburger barockorchester, dir.Petra Müllejans

Erato 0190295925338 (2015)

♫Georges Brassens

Colombine

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Jérôme Ducros, piano

Quatuor Ebène

Erato 0825646166954 (2014)

♫Antonio Vivaldi

Orlando furioso

Acte I - "Sol da te, mio dolce amore"

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Ensemble Matheus, dir.Jean-Christophe Spinosi

Naïve OP 30393 (2004)

♫Henry Purcell

Dido and Aeneas

Acte III - "When I am laid in earth"

Lorraine Hunt Lieberson, mezzo-soprano

Philharmonia Baroque Orchestra, dir.Nicholas Mac Gegan

Harmonia Mundi HMU 907471 (1993)

Émission réalisée par Gilles Blanchard

Attachée de production, Céline Tran Nouvelle