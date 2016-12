Philippe Jaroussky, mouiller sa chemise et prendre des chemins buissonniers...(4/5)

La voix de contre-ténor est très difficile parce qu’elle ne correspond pas à la voix parlée. Le naturel est donc plus difficile à obtenir. Je travaille d’ailleurs souvent avec ma voix naturelle de baryton pour garder ce lien physique. Je n’ai jamais cherché à plaquer des effets qui seraient personnels. (Philippe Jaroussky pour Concert Classic.com en 2012)

Le contre-ténor français Philippe Jaroussky revient avec le producteur Stéphane Grant sur son parcours personnel et musical.

► Son actualité

A retrouver ici

► Programmation musicale

♫Antonio Vivaldi

Tito Manlio

Acte II - "Fra le procelle"

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Ensemble Matheus, dir.Jean-Christophe Spinosi

Virgin Classics 0094636341422 (2006)

♫Kaija Saariaho

Only the sound remains

Philippe Jaroussky, contre-ténor

CD non commercialisé (2016)

♫Reynaldo Hahn

Fêtes galantes

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Jérôme Ducros, piano

Virgin Classics 216621 2 (2008)

♫Claude Debussy/transcr.Jérôme Ducros

Fantoches

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Jérôme Ducros, piano

Quatuor Ebène

Erato 0825646166954 (2014)

♫Luigi Rossi

L’Orfeo

"Lasciate Averno"

Philippe Jaroussky, contre-ténor

L’Arpeggiata, dir.Christina Pluhar

Virgin Classics 972894 (2008)

♫Johann Sebastian Bach

Ich habe genug BWV 82

"Ich freue mich auf meinem Tod"

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Freiburger barockorchester, dir.Petra Müllejans

Erato 0190295925338 (2015)

Émission réalisée par Gilles Blanchard

Attachée de production, Céline Tran Nouvelle