Philippe Hersant (1/5) : "La première chose que je voulais faire, c'était écrire de la musique"

Né le 21 juin 1948 à Rome, où il passe ses trois premières années, le compositeur Philippe Hersant grandit à Paris et commence l'étude de la musique et du piano avec une jeune professeur, Madame Doury, puis avec la pianiste Lucette Descaves, et enfin au CNSM de Paris...

Le compositeur Philippe Hersant, © T. Buccellati