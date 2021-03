Philippe Hersant (3/5) : "Je suis vraiment né en tant que compositeur à la Villa Médicis"

"Ce qui me touche beaucoup, c'est de sentir le passé surgir du présent. C'est pour ça que j'adore les villes comme Rome ou Naples. Ce sont des villes très modernes, très bruyantes, et au détour d'une rue on a l'impression d'être retourné des siècles en arrière ! C'est ce passage du temps que j'essaie de restituer dans mes œuvres."

Philippe Hersant