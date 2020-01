Philippe Herreweghe (4/5) : "B comme Bach et Bruckner"

Dès son enfance, lors de laquelle il chantait Heinrich Schütz et Lassus après avoir entendu le Concertgebouw d’Amsterdam dans le répertoire romantique, Philippe Herreweghe a saisi les liens musicaux et spirituels qui unissent les compositeurs de la Renaissance et ceux de l’époque contemporaine.

Le chef d'orchestre belge Philippe Herreweghe dirige l'Orchestre des Champs-Elysées au Festival d'Édimbourg en 2009, © Getty / robbie jack/Corbis