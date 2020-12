Philippe Bianconi (4/5) : "J’ai connu des moments d’éternité, de soulèvement"

Depuis ses débuts avec Madame Delbert-Février, Philippe Bianconi n'a eu de cesse de développer son jeu autour de Debussy ou en assumant bien des pans du répertoire de Schumann et de Brahms. Quid de Bach ? Pour le pianiste, le jouer en concert relève quasiment de l'impossible !

Je suis sans arrêt en dialogue avec l’orchestre ou avec des membres individuels. C’est extraordinaire lorsque s’établit un un dialogue. Quand j’étais jeune je n’avais pas cette impression. Je voyais l’orchestre comme un bloc. Philippe Bianconi

Programme musical

Claude DEBUSSY

Images. FL 110, n°3

Philippe Bianconi (piano)

LYRINX

Claude DEBUSSY

Élégie. FL 138

Philippe Bianconi (piano)

LA DOLCE VOLTA

Robert SCHUMANN

Carnaval op. 9 : Florestan

Philippe Bianconi (piano)

LA DOLCE VOLTA

Franz SCHUBERT

Schwanengesang D 957 : Ständchen D 957 n°4 - pour baryton et piano

Hermann Prey et Philippe Bianconi (piano)

DENON

Franz SCHUBERT

Impromptu en mi bemol D 946 n°2

Philippe Bianconi (piano)

LYRINX

Johannes BRAHMS

Concerto pour piano n°1 en ré min op. 15 : 2. Adagio

Philippe Bianconi (piano)

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo (Michal Nesterowicz)

PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

Johannes BRAHMS

Sonate n°1 en sol maj op. 78 pour violon et piano : Vivace ma non troppo

Tedi Papavrami (violon) et Philippe Bianconi (piano)

AEON

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (1ère partie)

Choral n°3 : Herzliebster Jesus, was hast du verbrochen

Chœur du Trinity College de Cambridge

Chœur Monteverdi

Orchestre de Solistes Baroque Anglais

Sir John Eliot Gardiner