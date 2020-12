Philippe Bianconi (1/5) : "Le ciel bleu m'a accompagné toute mon enfance"

Né en 1960, le pianiste Philippe Bianconi grandit à Nice dans une famille d'origine italienne. Ses parents sont mélomanes ; sa mère se passionne pour le cinéma américain, et le jazz : Art Tatum, Errol Garner, Duke Ellington, Dizzy Gillespie ou encore Ella Fitzgerald...

"Le mois qui a précédé ma naissance, l’Opéra de Nice avait donné le Ring de Wagner avec tout le gratin de Bayreuth... Mes parents y sont allés les quatre dimanches pour entendre l’intégrale, et le dimanche qui a suivi le Crépuscule des Dieux, je suis né !"

Philippe Bianconi

Programme musical

Franz Schubert, Sonate pour piano en la majeur D 959 - Scherzo

Philippe Bianconi (piano)

Lyrinx LYR 204

Nino Rota, Répétition d'orchestre - IV. Attesa

Orchestre philharmonique de la Scala de Milan, Riccardo Muti (direction)

Sony SK 63359

Max Steiner, Casablanca - BOF : "Play it sam... Play "as time goes by"

Orchestre des Studios de la Warner

Turner Classic Movies R2 72911

Maurice Ravel, Miroirs - III. Une barque sur l'océan

Philippe Bianconi (piano)

Lyrinx 882124

Dizzy Gillespie, Swing Low Sweet Cadillac

BD Music 73080

Richard Wagner, Tannhäuser WWV 70 - Acte III : "O du mein holder Abendstern"

Ernest Blanc (baryton), Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Georges Prêtre (direction)

EMI Classics 5 85335 2

Frédéric Chopin, Valse pour piano n° 13 en ré bémol majeur op. 70 n° 3

Dinu Lipatti (piano)

EMI Classics 2073182