Paul Agnew (1/5) : "J'étais un enfant assez solitaire"

Le ténor et chef d'orchestre Paul Agnew est né en 1964 à Baillieston, près de Glasgow, dans une famille nombreuse. Lorsqu'il est âgé de 6 ans, sa famille déménage à Cardiff au Pays de Galles ; il intègre alors le chœur des petits chanteurs de la Cathédrale : "Je voulais chanter toute la journée !"

A l'âge de 15 ans, Paul Agnew intègre le chœur Ex Cathedra de Jeffrey Skidmore à Birmingham : "Le chant est alors devenu quasi obsessionnel." Après le baccalauréat, il part étudier la musique à l'université d'Oxford...

Programme musical

Traditionnel Ecossais, Lochailis away (reel)

The Curious Bards

[Harmonia Mundi]

Jack Reardon (d’après Sacha Distel), The Good Life

Tony Bennett

[CBS]

Felix Mendelssohn, Concerto pour violon n° 2 en mi mineur op. 64 - 1. Allegro molto appassionato

David Oïstrakh (violon), Orchestre symphonique d’État de Russie, Kirill Kondrachine (direction)

[Deutsche Grammophon]

John Francis Wade (arr. David Willcocks), O come, all ye faithful

Chœur du King’s College de Cambridge, Douglas Tang & Tom Etheridge, orgue, Stephen Cleobury (direction)

[Kings College Cambridge]

Henry John Gauntlett, Once in royal David’s city

Chœur du King’s College de Cambridge, Henry Websdale (orgue), Stephen Cleobury (direction)

[Kings College Cambridge]

Charles Wesley / Charles Burney, Hark! The Herald Angels Sing

Chœur de chambre Ex Cathedra, Jeffrey Skidmore (direction)

[Sanctuary]

Giovanni Gabrieli, Omnes gentes plaudite manibus a 16

Chœur de chambre Ex Cathedra, His Majestys Sagbutts & Cornetts, Concerto Palatino, Jeffrey Skidmore (direction)

[Hyperion]

John Gardner, Tomorrow shall be my dancing day

The Choir of Magdalen College, Oxford, Martin Ford (orgue), Bill Ives (direction)

[Harmonia Mundi]