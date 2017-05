Patricia Petibon, Une enfance dans les étoiles… (1/5)

Quand la mise en scène colle avec le propos, il est facile d’oublier le travail vocal et d ’aller directement à l’affect. On est proches de l’Actor Studio, on va piocher les émotions. Quelques fois, c’est expressionniste. Les coins de tables ne sont pas ronds. Moi j’aime les angles, quitte à ne pas être dans une beauté esthétique vocale parfaite, mais creuser davantage dans les émotions, car la vie n’est pas lisse. (Patricia Petibon pour Libération 2015)

La soprano Patricia Petibon évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Judith Chaine.

Son actualité

►Du 09 au 17 mai au Théâtre des Champs-Elysées

Claude Debussy : Pelléas et Mélisande

Patricia Petibon, Mélisande

Jean-Sébastien Bou, Pelléas

Orchestre National de France

Chœur de Radio France direction Marc Korovitch

►Vendredi 9 juin 2017 à 20h30, Tour Eiffel : Festival de Paris avec Patricia Petibon et Susan Manoff

Programmation musicale

♫Charles Gounod

Roméo et juliette : Je veux vivre dans ce rêve (acte I) air de Juliette ( valse de Juliette )

Patricia Petibon, soprano

Orchestre de l'Opéra National de Lyon dir. Yves Abel

(DECCA 475090-2)

♫Henry Purcell

Come ye sons of art away z 323 : sound the trumpet - pour soprano tenor et basse continue

Ensemble Amarillis

Violaine Cochard (clavecin)

Richard Myron (contrebasse)

Ophelie Gaillard (violoncelle) avec Jean-Francois Novelli et Patricia Petibon

(Ambroisie amb 9902)

♫Jean-Philippe Rameau

Platée : Soleil, fuis de ces lieux

Les Folies Francoises dir. Patrick Cohen-Akenine avec Patricia Petibon

(Virgin 5454812 )

♫Stornelli mugellani / chant dominical toscan

Gruppo Padano Di Piadena et Gaspare De Lama (guitare) avec Sandra Mantovani, Giovanna Daffini Carpi, Giovanna Marini, Maria Teresa Bulciolu, Caterina Bueno, Silvia Malagugini, Cati Mattea, ML Straniero

(Harmonia Mundi hma 190734)

♫Alessandro Stradella

San Giovanni Battista / Saint Jean-Baptiste : Queste lagrime e sospiri (air de Salomé)

Orchestre baroque de Venise dir. Andrea Marcon avec Patricia Petibon

(DGG 477 8763)

♫ J'ai vu le loup / chant traditionnel

Cetra barockorchester Basel dir. Andrea Marcon avec Patricia Petibon

(DGG 4790079)

♫Reynaldo Hahn

Brummel : lorsque cet effronté a soudain éructé (air de lady Eversharp)

Orchestre de l'opéra national de Lyon dir. Yves Abel avec Patricia Petibon

(DECCA 475090-2)

♫Oscar Strauss

Les trois valses : je ne suis pas ce que l'on pense (acte III - air d'irène)

Orchestre de l'opéra d'état de Vienne dir. Alain Lombard avec Régine Crespin

(DECCA 593 018)

♫André Messager

L'amour masqué : j'ai deux amants (acte I - air d'elle)

Orchestre de l'opéra national de Lyon dir. Yves Abel avec Patricia Petibon

(DECCA 475090-2)

♫Léo Delibes

Lakmé : ou va la jeune hindoue (acte II - air de lakmé, air des clochettes)

Orchestre de l'opéra national de Lyon dir. Yves Abel avec Patricia Petibon

(DECCA 475090-2)