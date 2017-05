Patricia Petibon, Les grands rôles : Olympia, Blanche de la Force, Lulu, Alcina, Manon… (4/5)

Quand la mise en scène colle avec le propos, il est facile d’oublier le travail vocal et d ’aller directement à l’affect. On est proches de l’Actor Studio, on va piocher les émotions. Quelques fois, c’est expressionniste. Les coins de tables ne sont pas ronds. Moi j’aime les angles, quitte à ne pas être dans une beauté esthétique vocale parfaite, mais creuser davantage dans les émotions, car la vie n’est pas lisse. (Patricia Petibon pour Libération 2015)