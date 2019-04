Pascal Dusapin (5/5) : " Parfois, écrire quelques secondes de musique me prend quinze jours !"

Le compositeur Pascal Dusapin évoque son parcours personnel et musical avec Arnaud Merlin.

Programme musical

Pascal Dusapin (né en 1955), Quatuor VI « Hinterland » (2009), hapax pour quatuor à cordes et orchestre – I.

Quatuor Arditti , Orchestre Philharmonique de Radio France, Pascal Rophé (direction)

Aeon AECD 1753

Pascal Dusapin, Echo’s Bones (2007) pour soprano, clarinette et piano

Ensemble Accroche-Note

L’Empreinte Digitale ED13236

Pascal Dusapin, Aufgang, concerto pour violon et orchestre – I.

Carolin Widmann (violon), Orchestre National des Pays de la Loire, Pascal Rophé (direction)

Bis Records BIS-2262

Pascal Dusapin, Uncut, solo n° 7 pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Liège Wallonie Bruxelles, Pascal Rophé (direction)

Naïve MO 782180

Pascal Dusapin, Morning in Long Island – IV. Swinging

Orchestre Philharmonique de Radio France, Myung-Whun Chung (direction)

Deutsche Grammophon 4810786

Pascal Dusapin, Trio Rombach – 1er mouvement

Trio Elégiaque : Laurent Le Flécher (violon), Virginie Constant (violoncelle), François Dumont (piano)

Disques Triton TRI 331144

Pascal Dusapin, Ipso (1994) pour clarinette

Armand Angster (clarinette)

Accord 205272

Pascal Dusapin, Passion (extrait)

Barbara Hannigan (Lei), Georg Nigl (Lui), Ensemble Modern, Vocalconsort Berlin, Franck Ollu (direction)

Enr. 6 octobre 2010 au Théâtre des Champs Elysées, Paris

Archive INA

Pascal Dusapin, La melancholia, opératorio (1991) pour voix solistes, chœur, cuivres, orchestre et bande – III. Saturnus

Nan Christie (soprano), Cécile Eloir (mezzo-soprano), Timothy Greacen (contre-ténor), Martyn Hill (ténor),

Chœurs de Lyon-Bernard Tétu, Orchestre National de Lyon, David Robertson (direction)

Disques Montaigne MO 782073

Actualités :

Le prochain opéra de Pascal Dusapin, Macbeth Underworld, sera créé à l'Opéra de la Monnaie de Bruxelles (Belgique) le 20 septembre prochain. Le livret est signé Frédéric Boyer et la mise en scène Thomas Joly, Magdalena Kozena et Georg Nigl en seront les interprètes principaux, et la direction musicale sera assurée par Alain Altinoglu.