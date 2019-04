Pascal Dusapin (4/5) : "Faust, aujourd'hui c'est Mark Zuckerberg, c'est Sarkozy, Macron !"

Le compositeur Pascal Dusapin évoque son parcours personnel et musical avec Arnaud Merlin.

Programme musical

Pascal Dusapin (né en 1955), Quatuor n° 2 "Time Zones" - Zone 1

Quatuor Arditti

Aeon AECD 0983

Pascal Dusapin, Etudes pour piano– Etude n° 4

Vanessa Wagner (piano)

Musicales Actes Sud ASM 08

Pascal Dusapin, Faustus, the last night (extraits)

Georg Nigl (Faustus), Urban Malmberg (Mephistopheles), Orchestre de l’Opéra de Lyon, Jonathan Stockhammer (direction)

Enr. 7 mars 2006

Archive INA

Pascal Dusapin, Passion (extrait)

Barbara Hannigan (Lei), Georg Nigl (Lui), Ensemble Modern, Vocalconsort Berlin, Franck Ollu (direction)

Enr. 6 octobre 2010 au Théâtre des Champs Elysées, Paris

Archive INA

Pascal Dusapin, O Mensch – Nachtlied

Georg Nigl (baryton), Vanessa Wagner (piano)

Col Legno WWE 1CD 20405

Pascal Dusapin, Itou

Armand Angster (clarinette basse)

Harmonic Records H/CD 8721

Pascal Dusapin, Roméo et Juliette – « Le soir »

Françoise Kubler, Nicholas Isherwood, Cyrille Gerstenhaber, Julien Combey, Olivier Cadiot & Pascal Sausy (voix parlée et chantée),

Armand Angster (clarinettes), Orchestre Symphonique du Rhin-Mulhouse, Groupe Vocal de France, Luca Pfaff (direction)

Accord 472726-2

Pascal Dusapin, Wenn du dem Wind (2014), trois scènes de l’opéra Penthesilea d’après Heinrich von Kleist pour mezzo-soprano et orchestre –

I. Sei ruhig meine Königin

Orchestre National des Pays de la Loire, Pascal Rophé (direction)

Bis Records BIS-2262

Actualités :

Le prochain opéra de Pascal Dusapin, Macbeth Underworld, sera créé à l'Opéra de la Monnaie de Bruxelles (Belgique) le 20 septembre prochain. Le livret est signé Frédéric Boyer et la mise en scène Thomas Joly, Magdalena Kozena et Georg Nigl en seront les interprètes principaux, et la direction musicale sera assurée par Alain Altinoglu.