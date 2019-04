Pascal Dusapin (3/5) "Le cours de Gilles Deleuze, c'était comme rentrer dans un nuage"

Le compositeur Pascal Dusapin évoque son parcours personnel et musical avec Arnaud Merlin.

Programme musical

Pascal Dusapin (né en 1955), Souvenir du silence

Ensemble Ars Nova , Philippe Nahon (direction)

Enr. 28 mars 1979

Archive INA / Référence : 79C01106EA0072_01

Pascal Dusapin, Igitur

Ensemble Ars Nova, Philippe Nahon (direction)

Enr. 28 mars 1979

Archive INA / Référence : 79C01106EA0072_01

Gilles Deleuze (1925-1995), « Est-ce que vous avez des questions à poser ? » (extrait de conférence)

Gallimard KDG FR Deleuze

Pascal Dusapin, Incisa (1982) pour violoncelle

Arne Deforce (violoncelle)

Aeon AECD 1756

Pascal Dusapin, Fist (1982)

Ensemble 2e2m, Paul Mefano (direction)

2e2m 1008

Pascal Dusapin, Hop’ (1983-1984)

Ensemble Ars Nova, Philippe Nahon (direction)

Salabert / Radio France SCD 9701

Pascal Dusapin, To God

Ensemble Accroche Note, Françoise Kubler (soprano), Armand Angster (clarinette)

Harmonic Records H/CD 8721

Pascal Dusapin, Assai

Bande INA 90M01397EA0019_01

Pascal Dusapin, Roméo et Juliette - PrologueOrchestre Symphonique du Rhin-Mulhouse, Luca Pfaff, direction

Accord 472726-2

Pascal Dusapin, Medeamaterial – « Ist alt sein Küssen »Hilde Leidland (Medea), Orchestre de la Chapelle Royale, Philippe Herreweghe (direction)

Harmonia Mundi HMC 905215

Actualités :

Le prochain opéra de Pascal Dusapin, Macbeth Underworld, sera créé à l'Opéra de la Monnaie de Bruxelles (Belgique) le 20 septembre prochain. Le livret est signé Frédéric Boyer et la mise en scène Thomas Joly, Magdalena Kozena et Georg Nigl en seront les interprètes principaux, et la direction musicale sera assurée par Alain Altinoglu.