Olivier Baumont, claveciniste (5/5) : "La Recherche du temps perdu, me console de tout"

Dans cet ultime épisode, Olivier Baumont revient sur ses amours intimes : la musique bien sûr, mais aussi le château de Versailles, qu'il va arpenter tous les mois, la littérature, la bibliophilie et le cinéma. Avec, en guise d'aveu final, son film préféré : All about Eve, de Joseph Mankiewicz...

Olivier Baumont, clavecin, © Avec l'aimable autorisation d'Olivier Baumont