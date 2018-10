Nemanja Radulovic, violoniste (3/5) : "On a commencé à jouer dans le métro avec mes sœurs"

Le violoniste Nemanja Radulovic évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Duos SZ 98 : Ruten kolomejka n°35 / BELA BARTOK

LAURENT KORCIA & NEMANJA RADULOVIC

NAIVE RECORDS V 5066

Mélodie funéraire

BANDA DE MIROC

OCORA C 580041

Sonata for solo violin in D minor, Op. 27 No. 3 Ballade / Ysaÿe Nemanja Radulovic

Transart B000DZIBZ8

Caprice Op. 1 No. 1 / Paganini

Nemanja Radulovic

Transart B000DZIBZ8

ADAGIO EN FA MAJ WoO 33 Nº1, POUR FLUTE ET PIANO - TRANSCRIPTION POUR VIOLON ET HARPE / LUDWIG VAN BEETHOVEN

MARIELLE NORDMANN & PATRICE FONTANAROSA

EMI 5563592

Sonate en sol min l 140 : Finale / CLAUDE DEBUSSY

PATRICE FONTANAROSA & EMILE NAOUMOFF

SAPHIR PRODUCTIONS LVC 001008

Berceuse op 299 / CHARLES OBERTHUR

MARIELLE NORDMANN & NEMANJA RADULOVIC

TRANSART TR174