Nemanja Radulovic, violoniste (2/5) : "Dès le début, on était confrontés à la scène"

Le violoniste Nemanja Radulovic évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: IV. Gigue / Bach

Nemanja Radulovic

Transart B000DZIBZ8

Op Zdrin, zdrin

ALEKSA NIKOLIC & FILIP PAUNJELOVIC

OCORA C 580041

Danse du sabre - arrangement pour violon piano cimbalom percussion et ensemble instrumental / ARAM KHATCHATURIAN

NEMANJA RADULOVIC, LAURE FAVRE-KAHN, LUDOVIT KOVAC, NICOLAS MONTAZAUD & DOUBLE SENS

DGG 47941316

Preludijum, Polka, Valcer i Španska igra / D.Šostakovič

Beogradski ansambl violinista, dir. Dejan Mihailović

Istra Pečvari, clavier

20.mai 2001 (LIVE)

Rumunska rapsodija br.1 / G.Enesku

Beogradski ansambl violinista, dir. Dejan Mihailović

Istra Pečvari, clavier

20.mai 2001 (LIVE)

Concerto en Mi Maj op 8 n°1 P 241 RV 269 "Le printemps" : Allegro / ANTONIO VIVALDI

NEMANJA RADULOVIC & DOUBLE SENS

UNIVERSAL MUSIC 4764696

Souvenir d'un lieu cher op 42 : Mélodie en mi bémol maj op 42 n°3 / PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKI

NEMANJA RADULOVIC & LES TRILLES DU DIABLE

DECCA 4802797

Concert donné le 24 juillet 2018 à 20h à l'Opéra Berlioz de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Concerto pour violon et orchestre en Ré Majeur Op.35 / Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Nemanja Radulovic, Violon

I, Culture Orchestra, dir. Kirill Karabits