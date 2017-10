Nathalie Stutzmann, "Quand j’ai découvert la voix de Kathleen Ferrier, c’était comme une évidence" (2/5)

La chef et contralto Nathalie Stutzmann évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Judith Chaine

Son actualité

Sortie de de l'album Quella Fiamma le 27 octobre. À la tête de son ensemble baroque Orfeo 55, Nathalie Stutzmann interprète dans son nouvel album, les airs du recueil Arie Antiche compilations du compositeur et musicologue Alessandro Parisotti.

Retrouvez le programme du disque Quella Fiamma en concert à l’Opéra Comédie de Montpellier le 5 novembre, et à La Seine Musicale à Paris le 16 février.

, © Erato

Programmation musicale

♫Antonio Vivaldi

Psaume 126 : Nisi dominus en sol min RV 608 pour contralto et orchestre

Sicut erat in principio

Nathalie Stutzmann, contralto

King's Consort

Robert King, direction

Hyperion CDA 66809

♫Maurice Ravel

Sonatine en fa diese maj : modéré

Dominique Merlet, piano

Mandala MAN 4808

♫Claude Debussy

Pelléas et Mélisande

Je ne pourrai plus sortir de cette forêt (Acte I Sc 1) Golaud et Mélisande

Gerard Souzay, Baryton

Orchestre National de la Rtf

Andre Cluytens, direction

TESTAMENT SBT 3051

♫Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice

Quel nouveau ciel pare ces lieux (Acte II) Air d'Orphée

Kathleen Ferrier, contralto

Orchestre Philharmonique De Vienne

Bruno Walter, direction

PRAGA PRD/DSD350109

♫Chansons populaires arr. Whittaker

Blow the wind southerly

Kathleen Ferrier, contralto

Phyllis Spurr, piano

DECCA 433475-2

♫Johannes Brahms

Rapsodie en ut min op 53

Nathalie Stutzmann, contralto

Choeur Monteverdi

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

John Eliot Gardiner, direction

Soli Deo Gloria Sdg 703

♫Alban Berg

Wozzeck op 7 : Ringel Ringel Rosenkranz

(Acte III Sc 5) Chœur des enfants

Chœur de l'Opéra Allemand de Berlin

Orchestre de l'Opéra Allemand de Berlin

Karl Boehm, direction

Deutsche Grammophon 435705-2

♫Gabriel Fauré

Les berceaux

Nathalie Stutzmann, contralto

Catherine Collard, piano

RCA 09026 61439 2

♫Antonio Vivaldi

Juditha triumphans RV 644

Agitata infido flatu (1ère partie) Air de Judith

Orfeo 55

Nathalie Stutzmann, chant et direction

Deutsche Grammophon 476 4304