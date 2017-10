Nathalie Stutzmann, "La voix d’alto, c’est comme un vin de Bordeaux qui est meilleur 20 ans après" (3/5)

La chef et contralto Nathalie Stutzmann évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Judith Chaine

Son actualité

Sortie de de l'album Quella Fiamma le 27 octobre. À la tête de son ensemble baroque Orfeo 55, Nathalie Stutzmann interprète dans son nouvel album, les airs du recueil Arie Antiche compilations du compositeur et musicologue Alessandro Parisotti.

Retrouvez le programme du disque Quella Fiamma en concert à l’Opéra Comédie de Montpellier le 5 novembre, et à La Seine Musicale à Paris le 16 février.

, © Erato

Programmation musicale

♫Georg Friedrich Haendel

Partenope HWV 27

Sinfonia (Acte III Sc 1)

Orfeo 55

dir. Nathalie Stutzmann

ERATO 08256 462317 7 5

♫Franz Schubert

Auf dem Flusse

Winterreise (Intégrale)

Hans Hotter, baryton-basse

Gerald Moore, piano

EMI CLASSICS 2649042

♫Georg Friedrich Haendel

Giulio Cesare in Egitto HWV 17

Son nata a lagrimar (Acte I Sc 11) Duo Cornélie et Sextus

Philippe Jaroussky, contreténor

Orfeo 55

Nathalie Stutzmann, chant et direction

ERATO 08256 462317 7 5

♫Georg Friedrich Haendel

Giulio Cesare in Egitto HWV 17

Son nata a lagrimar (Acte I Sc 11) Duo Cornélie et Sextus

Philippe Jaroussky, contreténor

Orfeo 55

Nathalie Stutzmann

ERATO 08256 462317 7 5

♫Johannes Brahms

"Désir apaisé" extr. des Deux Chants pour alto, alto et piano op.91

Nathalie Stutzmann, alto

Gérard Caussé, alto

François-René Duchable, piano

ERATO ECD 88180

♫Robert Schumann

Romances et ballades op 53

Lorelei, pour contralto et piano (Intégrale)

Nathalie Stutzmann, contralto

Inger Sodergren, piano

RCA 09026 68900 2

♫Fréderic Chopin

Prélude pour piano en fa dièse min op 28 n°8

Maurizio Pollini, piano

Deutsche Grammophon 4779530

♫Jean Sebastien Bach

Bist du bei mir BWV 508 (version pour contralto et orchestre à cordes)

Orfeo 55

Nathalie Stutzmann chant et direction

Universal Music 481 0062

♫Gustav Mahler

Kindertotenlieder : Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n - lieder pour contralto et orchestre

Kathleen Ferrier, contralto

Orchestre Philharmonique de Vienne

Bruno Walter, direction

PRAGA PRD/DSD350109

♫Georg Friedrich Haendel

Amadigi di Gaula HWV 11 : Pena tiranna (Acte II Sc 5) Air de Dardano

Orfeo 55

Nathalie Stutzmann, chant et direction

ERATO 08256 462317 7 5

♫Gustav Malher

3eme Symphonie - 6eme mvt

Nathalie Stutzmann, contralto

Texas Boys Choir

Dallas Symphony Orchestra and chorus

Andrew Litton, direction

DELOS DE2348