Momo Kodama (5/5) "Dès que Seiji Ozawa arrivait sur scène on était tous dans un autre état !"

Dernier volet de nos entretiens avec la pianiste Momo Kodama.

Programme musical

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour piano n° 23 en la majeur K 488 - 1. Allegro ; 2. Adagio

Momo Kodama (piano), Orchestre de chambre de Mito, Seiji Ozawa (direction)

ECM 2624

Rodolphe Bruneau Boulmier, Figures d'atelier (extraits)

Momo Kodama (piano)

Toshio Hosokawa, Lotus under the moonlight pour piano et orchestre

Momo Kodama (piano), Orchestre de chambre de Mito, Seiji Ozawa (direction) ECM2624

Claude Debussy, La Mer - Jeux de vagues

Orchestre symphonique de Chicago, Daniel Barenboim (direction)

Teldec 8573-81702-2

Toshio Hosokawa, Etude pour piano n° 3 - Calligraphy Haïku 1 Line

Momo Kodama (piano)

ECM 2509

Antonin Dvorak, Quintette n° 2 en la majeur op. 81 B 155 - Scherzo furiant : Molto vivace - Trio : Poco tranquillo

Andras Schiff (piano) & Quatuor Panocha

Teldec 0630-17142-2

Claude Debussy, Estampes - Jardins sous la pluie

Momo Kodama (piano)

Triton OVCT-00043