Miguel da Silva (2/5) : "La main de l'archer c'est la main de l'âme, c'est là que tout s'exprime !"

Miguel Da Silva grandit à Reims. Il intègre dès la maternelle une section "musique et études" et commence l'apprentissage de la clarinette au Conservatoire à l'âge de 7 ans. A 9 ans, il change d'instrument et étudie l'alto avec Mme Andrée Propage : "c'était ma deuxième mère, je venais pour elle !"

L'altiste Miguel da Silva, © François Sechet