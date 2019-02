Michel Portal (5/5) : "Je n'ai pas fait de la musique pour faire du coloriage"

Le clarinettiste, saxophoniste et compositeur Michel Portal évoque son parcours personnel et musical avec Yvan Amar.

Programme musical

Michel Portal, On Nicollet Avenue

Michel Portal, Sonny Thompson, Michael Bland, Feat. Vernon Reid

Album : Minneapolis (2001)

Universal Music 013511-2

Michel Portal, Sonny Thompson, Michael Bland, The Squirrel and the loons

Michel Portal, Sonny Thompson, Michael Bland, Feat. Vernon Reid

Album : Minneapolis (2001)

Universal Music 013511-2

Michel Portal, Judy Garland

Michel Portal, Sonny Thompson, Michael Bland, Feat. Vernon Reid

Album : Minneapolis (2001)

Universal Music 013511-2

Duo Michel Portal & Louis Sclavis (extrait) :

Astor Piazzolla, Oblivion

Michel Portal (bandonéon) & Richard Galliano (accordéon)

Dreyfus Jazz FDM 36589-2

Duo Yaron Herman & Michel Portal :

Extrait d'un concert donné au Château Palmer le 25 mars 2011

Enregistrement Radio France (Jazz Club)

Michel Portal, La Cecilia (musique de film) : Un tango si vieux

Saravah SHL 1 091

Michel Portal, Le retour de Martin guerre (musique de film) : Danse paysanne

Frémeaux TFRAS FE 951

Johannes Brahms, Sonate en fa mineur op. 120 n° 1 - Andante un poco adagio, pour clarinette et piano

Michel Portal & Mikhail Rudy

EMI 7544662