Michel Portal (3/5) : "La routine, c'est un truc qui me fait mal à la tête !"

Le clarinettiste, saxophoniste et compositeur Michel Portal évoque son parcours personnel et musical avec Yvan Amar.

Programme musical

François Tusques, Description automatique d'un paysage désolé (Part 1)

Michel Portal (clarinette basse), François Jeanneau (saxophone), Bernard Vitet (trompette), François Tusques (piano), Charles Saudrais (percussions), Bernard Guerin (contrebasse)

Album : 1965 - Free jazz

Adda 590039

Michel Portal, No, no but it may be - 1.

Michel Portal Unit : Michel Portal, Bernard Vitet, Beb Guérin, Léon Francioli, Pierre Favre, Tamia

INA / Universal 038350-2

François Tusques, La Tour Saint-Jacques

Michel Portal (clarinette basse), François Jeanneau (saxophone), Bernard Vitet (trompette), François Tusques (piano), Charles Saudrais (percussions), Bernard Guerin (contrebasse)

Album : 1965 - Free jazz

Adda 590039

Michel Portal, No, no but it may be - 2.

Michel Portal Unit : Michel Portal, Bernard Vitet, Beb Guérin, Léon Francioli, Pierre Favre, Tamia

INA / Universal 038350-2

Mino Cinelu / Michel Portal, Men's Land

Michel Portal (clarinette basse), Mino Cinelu (percussions)

Label Bleu LBLC 6513

Michel Portal, The Sandpiper

Michel Portal (clarinette basse), Tony Malaby (saxophone ténor), Tony Hymas (piano, claviers), Erik Fratzke (guitare basse), JM Bates (batterie), Airto Moreira (percussions)

Emarcy 060249845563