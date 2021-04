Michel Plasson (3/5) : "Quelquefois les mots ont besoin de musique aussi"

En 1962, Michel Plasson remporte le premier prix au Concours de Besançon. Il se rend ensuite aux Etats-Unis, notamment à Tanglewood où il croise Aaron Copland et Leonard Bernstein. Il décrit aussi sa rencontre avec les chefs d'orchestre Charles Munch, Pierre Monteux et Leopold Stokowski...

"Charles Munch il est là, c'est mon phare ! Les musiciens français seraient morts pour lui, il avait une puissance de séduction extraordinaire ! Il avait une magie, une liberté de ton."

Michel Plasson à propos du chef d'orchestre français Charles Munch

Programme musical

André Jolivet, Concerto pour trompette et orchestre n°2 : 1. Mesto / Concitato

Maurice André, Orchestre des Concerts Lamoureux, André Jolivet (direction)

Warner Classics 2564 61320-2

Claude Debussy, Pelléas et Mélisande L 88 - Acte I, Scène 1 : "Je ne pourrai plus sortir de cette forêt (Golaud et Mélisande)

José van Dam & Frederica von Stade, Orchestre Philharmonique de Berlin, Herbert von Karajan (direction)

Erato 0825646190492/6

Manuel de Falla, El amor brujo (L'amour sorcier) pour mezzo-soprano et orchestre - Deuxième tableau : Danza ritual del fuego (2ème tableau)

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Ataulfo Argenta (direction)

Scribendum SC815/7

Aaron Colpland, Old American Songs pour baryton et orchestre- I. "Long Time Ago"-

William Warfield, Orchestre symphonique de la Columbia, Aaron Copland (direction)

Praga PRDDSD350086

Richard Strauss, Der Rosenkavalier (extrait)Maria Reining, Sena Jurinac, Hilde Gueden, Ludwig Weber, Wiener Philharmoniker, Erich Kleiber (direction)

Decca 028947813965

Gabriel Fauré, Pelléas et Mélisande op. 80, pour orchestre - Sicilienne -

Orchestre national du Capitole de Toulouse, Michel Plasson (direction)

EMI 7479382