Michel Legrand, «Grâce à Nadia Boulanger, j’ai pu tout faire » (2/5)

« Un jour où j’étais dans la classe de Nadia Boulanger, je rencontre Igor Stravinski dont elle était amie intime et dont nous déchiffrions régulièrement les partitions manuscrites à trois pianos. Alors que je le questionnais sur l’analyse de ses œuvres, il me dit ‘’J’ai une confidence à te faire, mon petit : quand on est un vrai créateur, on ne sait pas très bien ce qu’on fait’’. À ses mots, je me suis libéré et me me suis enfin dit : la musique va venir à moi dans le silence. » (Michel Legrand au micro de Jean-Baptiste Urbain pour Les Grands Entretiens 2017)