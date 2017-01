Maxim Vengerov, le pédagogue et sa vie de famille (5/5)

Les cinq prochaines dates de Maxim Vengerov

► Lundi 16 janvier 2017, Philharmonie de Paris : récital avec le pianiste Roustem Saïtkoulov.

► Jeudi 9 février 2017, Royal Festival Hall de Londres : célébration du Nouvel An chinois avec le Philharmonia Orchestra sous la direction de Long Yu.

► Vendredi 10 février 2017, Royal Academy of Music de Londres : musique de chambre de Brahms

► Vendredi 17 et samedi 18 février 2017, Opera House de Sydney (Australie) : récital Brahms et Tchaikovsky avec le Sydney Symphony Orchestra sous la direction de David Robertson.

Programmation musicale

♫Johann Sebastian Bach

Partita pour violon seul n° 2 en ré mineur BWV 1004 - Mouvement 2 : Courante

Maxim Vengerov, violon

Enregistrement de concert le 5 avril 2012, au Wigmore Hall de Londres

Disque Wigmore Hall 2013 (WHLive0056)

♫Johann Sebastian Bach

Partita pour violon seul n° 2 en ré mineur BWV 1004 - Mouvement 4 : Gigue

Maxim Vengerov, violon

Enregistrement de concert le 5 avril 2012, au Wigmore Hall de Londres

Disque Wigmore Hall 2013 (WHLive0056)

♫Johannes Brahms

Concerto pour violon en ré majeur op. 77 - Mouvement 3 : Allegro giocoso ma non troppo vivace (Finale)

Maxim Vengerov, violon

Orchestre Symphonique de Chicago, Daniel Barenboïm (dir.)

Enregistrement de concert (octobre 1997)

Disque TELDEC 1999 (0630-17144-2)

♫Tikhon Khrennikov

Concerto pour violon n° 2 op. 23 - Mouvement 2 : Moderato

Enregistrement en concert de 1988

Disque Brillant Classics 2013 (9448)

♫Max Bruch

Concerto pour violon n° 1 en sol mineur op. 26

Mouvement 2 : Adagio

Maxim Vengerov, violon

Gewandhausorchester Leipzig, Kurt Masur (dir.)

Disque TELDEC 1993 (4509-90875-2)

Emission réalisée par Périne Menguy

Traduction de l'entretien : Macha Apreleff