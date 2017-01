Maxim Vengerov, le début de la carrière internationale et les grandes rencontres (2/5)

Les cinq prochaines dates de Maxim Vengerov

► Lundi 16 janvier 2017, Philharmonie de Paris : récital avec le pianiste Roustem Saïtkoulov.

► Jeudi 9 février 2017, Royal Festival Hall de Londres : célébration du Nouvel An chinois avec le Philharmonia Orchestra sous la direction de Long Yu.

► Vendredi 10 février 2017, Royal Academy of Music de Londres : musique de chambre de Brahms

► Vendredi 17 et samedi 18 février 2017, Opera House de Sydney (Australie) : récital Brahms et Tchaikovsky avec le Sydney Symphony Orchestra sous la direction de David Robertson.

Programmation musicale

♫Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano n° 2 en la majeur op. 100 - Mouvement 3 : Allegretto grazioso (quasi andante)

Maxim Vengerov, violon

Alexander Markovich, piano

Disque TELDEC 1991 (9031-74001-2)

♫Ludwig van Beethoven

Sonate pour violon et piano n° 9 en la majeur op. 47 « A Kreutzer » - Mouvement 3 : Finale. Presto

Maxim Vengerov, violon

Alexander Markovich, piano

Disque TELDEC 1991 (9031-74001-2)

♫Jean Sibelius

Concerto pour violon en ré mineur op. 47 (version révisée de 1905) - Mouvement 1 : Allegro moderato

Maxim Vengerov, violon

Orchestre Symphonique de Chicago, Daniel Barenboïm (dir.)

Disque TELDEC 1996 (0630131612)

♫Franz Schubert

Sonate pour Arpeggione et piano en la mineur D. 821 - Mouvement 1 : Allegro moderato

Benjamin Britten, piano

Msitslav Rostropovitch, violoncelle

Disque DECCA 1968 (443575-2)

♫Sergei Prokofiev

Concerto pour violon n° 2 en sol mineur op. 63 - Mouvement 2 : Andante assai

Maxim Vengerov, violon

London Symphony Orchestra, Mstislav Rostropovitch (dir.)

Disque TELDEC 1996 (0630-13150-2)

