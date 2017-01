Maxim Vengerov, le chef d’orchestre (4/5)

... Puis l'apprentissage auprès de ses premiers professeurs (Vag Papian, Yuri Simonov…), jusqu’à son actualité en ce domaine.

Les cinq prochaines dates de Maxim Vengerov

► Lundi 16 janvier 2017, Philharmonie de Paris : récital avec le pianiste Roustem Saïtkoulov.

► Jeudi 9 février 2017, Royal Festival Hall de Londres : célébration du Nouvel An chinois avec le Philharmonia Orchestra sous la direction de Long Yu.

► Vendredi 10 février 2017, Royal Academy of Music de Londres : musique de chambre de Brahms

► Vendredi 17 et samedi 18 février 2017, Opera House de Sydney (Australie) : récital Brahms et Tchaikovsky avec le Sydney Symphony Orchestra sous la direction de David Robertson.

Programmation musicale

♫Benjamin Britten

Concerto pour violon op. 15 (version révisée) - Mouvement 2 : Vivace – Cadenza

Maxim Vengerov, violon

London Symphony Orchestra, Mstislav Rostropovitch (dir.)

Disque EMI 2003 (724355750020)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie Concertante pour violon et alto en mi bémol majeur K.364 - Mouvement 1 : Allegro maestoso

Maxim Vengerov, violon

Lawrence Power, alto

UBS Verbier Festival Chamber Orchestra, Maxim Vengerov (dir.)

Disque EMI 2007 (094637837420)

♫Pyotr Ilyitch Tchaikovsky

Eugène Onéguine, opéra en 3 actes et 7 tableaux op. 24 - Acte I, Tableau 1, Scène 6 : Lensky et Olga

Solistes, chœurs et orchestre du Théâtre du Bolchoï de Moscou

Mstislav Rostropovitch (dir.)

Enregistrement réalisé à Paris en 1970

Disque Le Chant du Monde 1970 (LDC 278485/86)

♫Pyotr Ilyitch Tchaikovsky

Sérénade pour cordes en ut majeur op. 48 - N° 3 La Valse

Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, Willem Mengelberg (dir.)

Disque TELDEC 1938 (844160)

♫Felix Mendelssohn

Concerto pour violon en mi mineur op. 64 - Mouvement 1 : Allegro molto appassionato

Maxim Vengerov, violon

Gewandhausorchester Leipzig, Kurt Masur (dir.)

Disque TELDEC 1993 (4509-90875-2)

Emission réalisée par Périne Menguy

Traduction de l'entretien : Macha Apreleff