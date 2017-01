Maxim Vengerov, de Novossibirsk à Moscou…à Novossibirsk (1/5)

Les cinq prochaines dates de Maxim Vengerov

► Lundi 16 janvier 2017, Philharmonie de Paris : récital avec le pianiste Roustem Saïtkoulov.

► Jeudi 9 février 2017, Royal Festival Hall de Londres : célébration du Nouvel An chinois avec le Philharmonia Orchestra sous la direction de Long Yu.

► Vendredi 10 février 2017, Royal Academy of Music de Londres : musique de chambre de Brahms

► Vendredi 17 et samedi 18 février 2017, Opera House de Sydney (Australie) : récital Brahms et Tchaikovsky avec le Sydney Symphony Orchestra sous la direction de David Robertson.

Programmation musicale

♫Nicolo Paganini

Cantabile en ré majeur M.S. 109

Maxim Vengerov, violon

Ian Brown, piano

Disque EMI 2004 (724355791627)

♫Dmitri Chostakovitch

Symphonie n° 7 en ut majeur op. 60 « Léningrad » - Mouvement 2 : Moderato (Poco allegretto)

Orchestre de Leningrad, Yevgeny Mravinsky (dir.)

Disque Melodia 1953 (74321294052)

♫John Williams

La liste de Schindler (thème de la musique du film de Steven Spielberg)

Maxim Vengerov, violon

Ian Brown, piano

Disque EMI 2004 (724355791627)

♫Sergei Rachmaninov (arrangement Fritz Kreisler)

Rhapsodie sur un thème de Paganini en la mineur op. 43 (Variation n° 18)

Maxim Vengerov, violon

Ian Brown, piano

Disque EMI 2004 (724355791627)

♫Johannes Brahms (transcription Joseph Joachim)

Danse hongroise n° 1 en sol mineur

Enregistrement public 28-30 avril 2001 (GröBer Musikvereinsaal, Wien)

Maxim Vengerov, violon

Vag Papian, piano

Ensemble Virtuosi (11 violons), Mikhail Parhamovsky (premier violon)

Disque EMI Classics 2001 (724355716422)

♫Aram Khatchaturian

La Danse du sabre

Enregistrement public 28-30 avril 2001 (GröBer Musikvereinsaal, Wien)

Maxim Vengerov, violon

Vag Papian, piano

Ensemble Virtuosi (11 violons), Mikhail Parhamovsky (premier violon)

Disque EMI Classics 2001 (724355716422)

♫Jules Massenet

Méditation de Thaïs

Enregistrement public 28-30 avril 2001 (GröBer Musikvereinsaal, Wien)

Maxim Vengerov, violon

Vag Papian, piano

Ensemble Virtuosi (11 violons), Mikhail Parhamovsky (premier violon)

Disque EMI Classics 2001 (724355716422)

Emission réalisée par Périne Menguy