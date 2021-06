Max Emanuel Cencic (5/5) : "Avoir mon propre festival à Bayreuth, c'est le couronnement de ma carrière !"

Dans ce dernier volet de nos entretiens, Max Emanuel Cencic revient sur l'aventure du Festival Baroque de Bayreuth, dont la première édition a eu lieu en septembre dernier.

Programme musical

Johann Adolf Hasse, Concerto en sol majeur op 3 n°11 : Allegro - pour mandoline cordes et basse continue

Theodoros Kitsos, Armonia Atenea, Goerge Petrou (direction)

Decca 478 6418

Nicola Porpora, Carlo il calvo - "Se rea ti vuole il cielo" (Acte I sc 9) Air de Lottario

Max Emanuel Cencic, Armonia Atenea, Goerge Petrou (direction)

Decca 4833235

Georg Friedrich Haendel, Alessandro HWV 21 - "Cara la tua beltà in me sol regnerà" (Acte III Sc 7) Duo

Alexandre et Roxane Julia Lezhneva, Emanuel Cencic, Armonia Atenea, Goerge Petrou (direction)

Decca 4784699

Domenico Scarlatti, Sonate en ré mineur K 141 L 422

Lucas Debargue (piano)

Sony Classical 88875192982

Georg Friedrich Haendel, Arminio - "A capir tante dolcezze" (Acte III Final) Tutti

Armonia Atenea, Goerge Petrou (direction)

Decca 4788764

Georg Friedrich Haendel, Jules César en Egypte HWV 17 : Presti ormai l'egizia terra (Acte I Sc 1) Air de César - arrangement pour 2 flûtes à bec et basse continue

Laterna Magica

Paraty PTY418170D

Alessandro Scarlatti, Il prigioniero fortunato - Miei pensieri

Max Emanuel Cencic, Il Pomo d'Oro, Maxim Emelyanychev (direction)

Decca 4788422

Leonardo Vinci, Gismondo Re di Polonia - "Nel gran Sarmata s'adori" (Acte III Sc 14) Ensemble

Orkiestra Historyczna, Marcin Swiatkiewicz (direction)

Parnassus Arts Productions 9120104870017