Marin Alsop, cheffe d'orchestre (3/5) : "C'était un rêve qui se réalisait pour moi"

Les années 1990 : une décennie frénétique pour la cheffe d'orchestre Marin Alsop, qui se retrouve à diriger plusieurs orchestres en même temps : le Long Island Philharmonic, le Eugene Symphony Orchestra, le Concordia et le Richmond Symphony Orchestra...

Programme musical

Piotr Ilitch Tchaïkovski, Symphonie n° 4 en fa mineur op. 36 - Mouvement 4 : Finale. Allegro con fuoco

Orchestre symphonique du Colorado, Marin Alsop (dir.)

Naxos 8.555714 (2002)

John Corigliano, The Red Concerto pour violon - Mouvement 4 : Accelerando finale

Joshua Bell, violon, Orchestre symphonique de Baltimore, Marin Alsop (dir.)

Sony 8287688060 2 (2007)

Béla Bartok, Concerto pour orchestre - Mouvement final

Orchestre symphonique de Baltimore, Marin Alsop (dir.)

Naxos 8.572486 (2012)

Christopher Rouse, Ogun Badagris pour percussions

The Concordia Orchestra, Marin Alsop (dir.)

Phoenix (2012)

Christopher Rouse, Gorgon - IIa. Euryale

Colorado Symphony, Marin Alsop (dir.)

Phoenix (2007)

Gustav Mahler, Symphonie n° 1 en ré majeur - Mouvement 1 : Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut

Orchestre Symphonique de Baltimore, Marin Alsop (dir.)

Naxos 8.572207 (2012)

Aaron Copland, Symphonie n° 1 - Mouvement 1 : Prélude. Andante

Bournemouth Symphony Orchestra, Marin Alsop (dir.)

Naxos (2008)

Johannes Brahms, Symphonie n° 4 en mi mineur op. 98 - Mouvement 1 : Allegro non troppo

Orchestre Philharmonique de Londres, Marin Alsop (dir.)

Naxos 8.570233 (2007)

Georg Friedrich Haendel, Le Messie - Alleluia

Spectacle : “To Hot To Haendel” / Arrangement et orchestration : Bob Christianson et Gary Anderson

Colorado Symphony and Chorus, Marin Alsop, (dir.)

Concert du 17 décembre 2010