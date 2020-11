Marin Alsop (1/5) : "Lorsque j'ai vu Bernstein diriger, j'ai su : je voulais être ce chef d'orchestre !"

Née en 1956, la cheffe d'orchestre Marin Alsop grandit à New York. Ses parents sont musiciens d'orchestre au New York City Ballet. Elle étudie d'abord le piano, puis le violon, et intègre la Julliard School à l'âge de 7 ans.

La cheffe d'orchestre Marin Alsop dirige l'Orchestre philharmonique de Los Angeles en 2001, © Getty / Anne Cusack / Los Angeles Times