Marielle Nordmann, "Mes deux coéquipiers du Trio Nordmann resteront des amis pour l’éternité" (2/5)

Marielle Nordmann revient avec émotion sur les 15 années passées avec le Trio Nordmann. Au total, ce sont plus de 40 trios écrits pour eux, dans une ambiance joyeuse et fraternelle. Puis, ses duos avec Lily Laskine, où elle n'avait qu'à écouter et se fondre dans sa musique pour apprendre...

La harpiste Marielle Nordmann en 1985, © Getty / JACQUES SARRAT/Sygma