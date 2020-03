Marielle Nordmann, "Je ne veux pas que la harpe soit un instrument féminin !" (5/5)

Au coin du feu chez Marielle Nordmann, elle nous raconte ses buts et ses projets : faire chanter sa harpe et changer l’image de cet instrument. A travers une fondation, elle a à cœur d'aider de jeunes musiciens talentueux, qu'elle aime pour leur grande générosité, dans un échange pur et privilégié.

La harpiste Marielle Nordmann en 1985, © Getty / JACQUES SARRAT/Sygma