Marie-Nicole Lemieux, "Quand j’ai peur, je chante ma peur, je l’utilise !" (4/5)

Avec le Concours Reine Elisabeth gagné, c'est la carrière de Marie-Nicole Lemieux qui décolle grâce à la mélodie ! Elle remet à plus tard les scènes d’opéras et ne pense jamais venir au baroque. C’était sans compter sur certaines rencontres et sur Cornelia dans Giulio Cesare d'Haendel...

La contralto canadienne Marie-Nicole Lemieux, © Denis Rouvre