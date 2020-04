Marie-Nicole Lemieux, "J’ai rencontré des chefs fantastiques qui m’ont permis d’être moi-même" (5/5)

Dernier volet de notre entretien avec Marie-Nicole Lemieux. Elle évoque ses grands rôles et son amour de la scène : d'Orlando, Dalila, à Azucena en passant par Miss Quickly, où l’équilibre entre le jeu et la musique se tisse. Sa plus grande fierté restant Cassandre dans Les Troyens de Berlioz.

La contralto Marie-Nicole Lemieux, © Denis Rouvre