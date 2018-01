Marie-Nicole Lemieux, "Etre contralto ne m’a jamais empêché de travailler ma voix pour qu’elle soit libre" (3/5)

La contralto Marie-Nicole Lemieux évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Judith Chaine.

Son actualité

Marie-Nicole Lemieux jouera dans la nouvelle production de Jephtha de Georg Friedrich Haendel mis en scène par Claus Guth avec l'Orchestre et le Chœur des Arts Florissants dirigés par William Christie, à l'Opéra de Paris dans le rôle de Storgé du 13 au 30 janvier 2018.

, © Monika Rittershaus / Opéra national de Paris

Le disque des Troyens de Berlioz est sorti le 24 novembre 2018 chez Warner Classics. Marie-Nicole Lemieux interprète le rôle de Cassandre aux côtés de Stéphane Degout, Marianne Crebassa, Michael Spyres, Joyce di Donato, l'Orchestre et le Choeur philharmonique de Strasbourg dirigés par John Nelson.

, © Erato

Programmation musicale

♫ Hector Berlioz

Le Spectre de la rose : Nuits d’été

Marie Nicole Lemieux, contralto

Daniel Blumenthal, piano

CYypres CYP 8605

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro K 492 : Voi che sapete (Acte II) Air de Chérubin

Marie Nicole Lemieux, contralto

Les Violons du Roy

Bernard Labadie, direction

Naïve V5340

♫ André Gagnon et Michel Tremblay

Souviens-toi

Marie Nicole Lemieux, contralto

Orchestre Symphonique de Trois Rivières

Jacques Lacombe, direction

AUDIOGRAM ADCD 10333

♫ Georg Friedrich Haendel

Joshua HWV 64 : Our limpid streams with freedom flow (Acte I sc 3) Duo Achsah et Othinel

Marie Nicole Lemieux, contralto

Karina Gauvin, soprano

Il Complesso Barocco

Alan Curtis, direction

Naïve Records V 5261

♫ Robert Schumann

Liederkreis op 39 - pour contralto et piano / intégrale : 12 - fruhlingsnacht op 39 n°12 "nuit de printemps op 39 n°12"

Marie Nicole Lemieux, contralto

Daniel Blumenthal, piano

Naïve Records V 5159

♫ Gustav Mahler

Des Knaben Wunderhorn : Das irdische Leben

Maureen Forrester, contralto

Felix Prohaska, direction

Praga PRD250313

♫ Richard Wagner

Wesendonck Lieder : Träume - version pour contralto et piano

Marie Nicole Lemieux, contralto

Daniel Blumenthal, piano

Cypres CYP 9610

♫ Domenico Scarlatti

Salve Regina : Salve Regina- pour alto et orchestre

Marie Nicole Lemieux, contralto

Tafelmusik

Jeanne Lamon

ANALEKTA AN 2 9832-3