Marcel Pérès (5/5) : "Tout à coup, c'est devenu quelque-chose de vivant"

Marcel Pérès est organiste, musicologue et chef de l'ensemble Organum. Il évoque son parcours personnel et musical avec Benjamin François.

Programme musical

Pierre le Peloponesien, Sur une signe de Dieu

Chœur byzantin de Grèce, Lycourgos Angelopoulos (chant et direction)

Jade 699777-2

Hourmouzios Hartofylax, Et maintenant et toujours

Chants de l'Eglise de Rome :Vêpres du jour de Pâques (VIe-XIIIe siècles)

Alleluia : Versus Venite exultemus - Versus Preoccupemus faciem eius - Tecum Principium - Pax Vobis & Ego Sum Alpha et Omega

Ensemble Organum, Marcel Pérès (direction)

Hamonia Mundi HMC 901604

Anonyme, Offertoire Hec dicit Dominus

Sœur Marie Keyrouze, Ensemble Organum, Marcel Pérès (direction)

Disque de 1991 : "Chants de l'église milanaise"

Harmonia Mundi - HMC 901350

Anonyme, Pacem meam do vobis (chœur)

Ensemble Organum, Marcel Pérès (direction)

Disque de 1995 : "Chant mozarabe, cathédrale de Tolède" (XVe siècle)

Harmonia Mundi - HMC 901519

Anonyme, Crucem sanctam (antiphona) ou Salve regnia

Ensemble Organum, MArcel Pérès (direction)

Disque de 2006 : "Chant des Templiers"

Ambroisie AM 9997