Marcel Pérès (2/5) : "Jouer d'un instrument, c'est d'abord le faire sonner"

Le musicologue Marcel Pérès évoque son parcours personnel et musical avec Benjamin François.

Programme musical

Petrie Collection of Irish Music (1903), I bind unto myself (Charles Villiers Stanford, arrangement)

The Choir of Saint Patrick's Cathedral, David Leigh (orgue)

Regent REGCD504

Thomas Weelkes, Alleluia I heard a voice Chœur de la cahtédrale du Christ d'Oxford, Laurence Cummings (orgue), Stephen Darlington (direction)

Nimbus, 1988 - NI 5125

Marcel Pérès, Le Passage, Livre des morts des anciens Egyptiens Marcel Pérès à l’orgue de Saint-François de Lausanne

Zig Zag Territoires ZZT 080601 (2008)

Johann Sebastian Bach, "Wenn wir in höchsten Nöten sein", BWV 641 Orgelbüchlein,

Bernard Lagacé (orgue Beckerath, Montréal)

Analekta, 1991

Anonyme, Jen ne ipsen, Codex Calixtinus, par Ensemble Organum, Marcel Pérès (direction)

Ambroisie AMB9966

Moines du Monastère Dharmsala, Hymnes et musique invitatoires aux divinités et dharmas protecteurs Moines du Monastère Dharmsala

Fortuna Records 170792

Pérotin, Viderunt omnes, organum à 4 voix

Early Music Consort de Londres