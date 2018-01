Marc Minkowski, « L’Opéra de Bordeaux est un ouvrage qui impose une certaine grandeur » (4/5)

Le chef d'orchestre Marc Minkowski évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

Marc Minkowski dirigera l'orchestre National Bordeaux Aquitaine dans Pelleas et Melisande de Debussy, mis en scène par Philippe Béziat à l'Auditorium de l'Opéra de Bordeaux les 19 et 21 janvier prochains.

Il dirigera l'orchestre National Bordeaux Aquitaine dans Mârouf Savetier du Caire d'Henry Rabaud au Grand Théâtre de Bordeaux les 7 9 11 12 et 14 février et à l'Opéra Comique les 21 23 25 27 et 29 avril.

Les 10 et 11 mai, il dirigera La Clemenza di tito de Mozart au Théâtre des Etats de Prague.

Le 19 mai Marc Minkowski sera à la tête des Musiciens du Louvre dans La Périchole d'Offenbach le 19 mai à la Haus für Mozart de Salzbourg.

Le 30 mai il dirigera Les Musiciens du Louvre dans Cosi fan tutte de Mozart à la MC2 de Grenoble.

Programmation musicale

♫ Christoph Willibald Gluck

Orphée et Eurydice

Ouverture

Les Musiciens du Louvre, dir.Marc Minkowski

Archiv Produktion 471 582-2 (…)

♫ Christoph Willibald Gluck

Iphigénie en Tauride

Acte II – « Ô malheureuse Iphigénie ! »

Les Musiciens du Louvre, dir.Marc Minkowski

Archiv Produktion 471 133-2 (1999)

♫ Claude Debussy

Pelléas et Mélisande

Extraits du DVD Pelléas et Mélisande, le chant des aveugles

De Philippe Béziat

Sophie-Marin Degor, soprano

Jean-Sébastien Bou, baryton

François Le Roux, baryton

Orchestre du Théâtre musicale Stanislasvki et Némirovitch-Dantchenko, dir.Marc Minkowski

Naïve EDV 2151 (Moscou, 2007)

♫ Étienne-Nicolas Méhul

Symphonie n°2 en ré majeur

I.Adagio

Les Musiciens du Louvre, dir.Marc Minkowski

Erato 2292-45026-2 (…)

♫ Christoph Willibald Gluck

Orphée et Eurydice

Ballet général. Chaconne / Acte II – Air de Furies

Les Musiciens du Louvre, dir.Marc Minkowski

Archiv Produktion 471 582-2 (…)

♫ George Frideric Handel

Messiah

Première partie – Chorus « His yoke is easy, His burthen is light »

Chœur et Orchestre des Musiciens du Louvre, dir.Marc Minkowski

Deutsche Grammophon 459 615-2 (1997)