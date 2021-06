Marc-André Dalbavie (5/5) : "Je rêvais d'écrire des opéras depuis l'adolescence"

Le Soulier de Satin est parcouru de musique ! C'est une pièce qui évolue plus vers l'opéra que vers les formes théâtrales de l'époque ; la phrase est longue car elle veut amener l'acteur vers des expressions à bout de souffle, et on est vraiment dans le chant. La musique est au centre de l'œuvre de Claudel !

Marc-André Dalbavie à propos de la pièceLe Soulier de Satin de Paul Claudel