Marc-André Dalbavie (2/5) : "Alban Berg est le premier compositeur que j'ai aimé"

Encouragé par ses parents, le jeune Marc-André Dalbavie commence l'étude du piano à l'âge de 6 ans. A 15 ans, "un âge propice à l'émerveillement pour des contrées inconnues", il se passionne pour la musique d'Alban Berg, et découvre plus tard les œuvres de Webern, Boulez, Ligeti, Stockhausen...

Marc-André Dalbavie intègre le CNSM de Paris à 19 ans, et fait à la même époque un stage à Londres avec John Cage et Merce Cunningham :

"J'ai beaucoup aimé John Cage, il était vraiment dans cette mouvance américaine des années 50... C'était un homme très bon, très bienveillant. Mais l'homme qui a vraiment bouleversé ma vie c'est Merce Cunningham !"

Lors d'un autre stage au Conservatoire de Paris, il rencontre quatre grands compositeurs français de musique spectrale : Michaël Levinas, Hugues Dufourt,Gérard Grisey et Tristan Murail, avec lequel il étudie ensuite pendant un an. "C'était une sorte de retour à un certain naturalisme qui avait disparu au cours des années 1950-60, où on était plutôt dans l'excroissance d'une vision théorique de la musique."

Programme musical

Marc-André Dalbavie, The dream of unified space

Orchestre Philharmonique de Radio France, Pascal Rophé (direction)

Densité 21 – DE 007, Radio France (2007)

Pierre Boulez, Troisième Sonate pour piano. Parenthèse

Idil Beret

Naxos – 8.553353 (1995)

Marc-André Dalbavie, Concerto pour piano. I

Leiv Ove Andsnes (piano), Orchestre de la Radio Bavaroise, Franz Welser-Möst (direction)

EMI Classics – 50999 2 64182 2 3 (2009)

György Ligeti, Lontano

Orchestre de la Radio Bavaroise, George Benjamin (direction)

Neos – NEOS 11422 (2016)

Costin Miereanu, Musique élémentaire de concert

Ensemble 2e2m, Paul Méfano (direction)

Salabert Actuels – SCD8803 (1988)

Maryanne Amacher, Remainder

Blank Forms Editions – BF-005 (2019)

Gérard Grisey, Partiels

Ensemble Court-Circuit, Pierre-André Valade (direction)

Accord – 465 386-2 (2001)

Gérard Grisey, Périodes

Ensemble Court-Circuit, Pierre-André (direction)

Accord – 465 386-2 (2001)