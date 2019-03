Ludovic Tézier (4/5) : "A 22 ans tu y vas, même pas peur ! La troupe c’est une équipe"

Le baryton Ludovic Tézier évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Vincenzo Bellini, Il Pirata - "Parti al fine : il tempo vola" (Acte II, Scène 7) Trio d'Imogene, Gualtiero et Ernesto

Ludovic Tézier, Carmen Giannattasio & Jose Bros, Orchestre philharmonique de Londres, David Parry (direction)

Aprea Rara ORC45

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni - "Air du champagne" et Final

Ludovic Tézier, Orchestre philharmonique de la NDR de Hanovre, Andrew Manze (direction)

Enregistrement NDR / Copie privée

Giuseppe Verdi, Don Carlo : Per me giunto (Acte IV, Scène 2) Air de Rodrigo

Ludovic Tézier & Orchestre symphonique du SWR de Baden-Baden et Fribourg-en-Brisgau, Marco Armiliato

Deutsche Grammophon 477 7177

Giuseppe Verdi, Falstaff - Acte II : "È sogno ? O realtà"

Ludovic Tézier (baryton), Orchestre du Gran Teatre del Liceu, Fabio Luisi (direction)

CD non commercialisé (Barcelone, décembre 2010)

Wolfgang Amadeus Mozart, Cosi fan tutte K 588 : Ouverture

Academy of Saint-Martin-in-the-Fields, Neville Marriner (direction)

EMI CDC 7 47014 2

Vincent D'Indy, L'Etranger op. 53

Cassandre Berthon (soprano) et Ludovic Tézier (baryton), Orchestre national de Montpellier, Lawrence Foster (direction)

Accord 4810078

Actualités :

Ludovic Tézier est actuellement à l'affiche du Royal Opera House de Londres dans La Forza del Destino de Giuseppe Verdi (jusqu'au 22 avril). Un opéra à écouter prochainement dans l'émission Dimanche à l'Opéra.